В Крыму восстановили памятник испанскому интернационалисту

В украинские времена сохранность монумента никак не поддерживалась. Фото: Крымская газета.

В Крымском селе Краснолесье восстановили памятник испанскому интернационалисту Хоакину Фейхоо Фернандесу, который в годы Великой Отечественной войны сражался вместе с советскими солдатами против гитлеровцев, передает Крымская газета.

Советские товарищи его называли Петром Петровичем Федоровым. Однажды он ошибке выпрыгнул с парашютом из самолета раньше времени подлета и приземлился за Чатырдагом. В селе Тавель (Краснолесье, Симферопольский район) ему пришлось укрыться у местной жительницы, однако все-равно был обнаружен карателями. В одиночку он вступил в неравную схватку с врагом, после чего в селе установили памятник. В настоящее время могила Хоакина Фейхоо Фернандеса, боровшегося за освобождение Крымского полуострова, получила статус объекта культурного наследия республики, а памятник полностью восстановлен.

Более 70 испанских летчиков сражались с фашистами в советском небе. Около 150 испанцев погибло, сражаясь на стороне Советского Союза во время ВОВ, еще 15 пропали без вести.

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