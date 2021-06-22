Часть Симферополя и Севастополя 23 июня останется без электричества

Отключение произойдет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Крымская, 4а;

ул. Студенческая, 14

ул.51-Армии 55-69 (нечет);

ул. Гурзуфская 50-64 (нечет), 88;

пер. Малосадовый 20-36 (чет), 9;

ул. Академика Стевана 58а-68 (чет), 45-55 (нечет);

ул. Лесхозная 2-6 (чет);

ул. Оленчука 42-50/2 (чет), 65-77 (нечет);

ул. Дачная, 6-16(чет);

ул. Перегонец, 4-18(чет),1-19(нечет);

пр. Победы, 38,58,74,76, 80,122;

ул. Лермонтова, 35, 35а;

пр. Победы, 58,74,76,60а;

ул. Лермонтова, 35, 35а

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 15.30

поселок Солнечный: ул. Караизюмская, 2-А,28-40,29-39; ул. Сергея Патрогина, 2-40,1-39

с 13.00 до 16.00

ул. Некрасова, 2-8,1-35;

ул. Весенняя, 2-38,1-59

с 9.00 до 17.00

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Тюкова 62,64,68-А; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19 ул. Кедровая 2-14,7,15; ул. Ивана Пахомова 2-А,2-Б,2-В,2-Г,4,6,12,1-А,1-7

с 9.00 до 18.00

село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7

с 8.00 до 17.00

ул. Куликово поле 70,71, уч.94,47;

ул. Генерала Коломийца 8-а,10-а,14-а,14-б,6,12;

пр. Генерала Острякова 65,67

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