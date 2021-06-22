Часть Симферополя и Севастополя 23 июня останется без электричества

Отключение произойдет в дневное время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 июня в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Крымская, 4а;
ул. Студенческая, 14
ул.51-Армии 55-69 (нечет);
ул. Гурзуфская 50-64 (нечет), 88;
пер. Малосадовый 20-36 (чет), 9;
ул. Академика Стевана 58а-68 (чет), 45-55 (нечет);
ул. Лесхозная 2-6 (чет);
ул. Оленчука 42-50/2 (чет), 65-77 (нечет);
ул. Дачная, 6-16(чет);
ул. Перегонец, 4-18(чет),1-19(нечет);
пр. Победы, 38,58,74,76, 80,122;
ул. Лермонтова, 35, 35а;
пр. Победы, 58,74,76,60а;
ул. Лермонтова, 35, 35а
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 15.30
поселок Солнечный: ул. Караизюмская, 2-А,28-40,29-39; ул. Сергея Патрогина, 2-40,1-39
с 13.00 до 16.00
ул. Некрасова, 2-8,1-35;
ул. Весенняя, 2-38,1-59
с 9.00 до 17.00
село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Тюкова 62,64,68-А; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19 ул. Кедровая 2-14,7,15; ул. Ивана Пахомова 2-А,2-Б,2-В,2-Г,4,6,12,1-А,1-7
с 9.00 до 18.00
село Орловка: ул. Приморская 2-50,72,47-55; ул. Дорожная 2-16,26,1-25; ул. Клубная 2,10,1-27; пер. Дорожный 3-а,3,7
с 8.00 до 17.00
ул. Куликово поле 70,71, уч.94,47;
ул. Генерала Коломийца 8-а,10-а,14-а,14-б,6,12;
пр. Генерала Острякова 65,67
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