Совет Федерации одобрил законопроект, продлевающий особый правовой режим в сфере капстроительства в Крыму

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Совет Федерации одобрил внесение изменений в статью 121 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Таким образом, особый правовой режим в сфере градостроительства продлен о 1 января 2023 года.

- Это позволит окончательно завершить утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми уполномоченными на то субъектами на территории Крымского полуострова, - сообщила КП-Крым сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Кроме того, внесенные изменения позволят подрядчикам, которые ведут работы по капстроительству, завершить возведение зданий, на которые было получено разрешение до принятия Крыма и Севастополя в состав России.

- Так, например, на основании указанных разрешительных документов только в Севастополе по состоянию на 31.12.2020 не завершено строительство 69 объектов, из которых 38 являются многоквартирными домами с общим количеством квартир 4853, - уточнила сенатор от Крыма.

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