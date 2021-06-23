Больницы Крыма вновь переходят под госпитализацию больных с коронавирусом

В стационарах вновь закрывают отделения под ковид Фото: Архив "КП"

Больницы Крыма вновь переходят в режим работы с коронавирусной инфекцией. Под прием ковидных больных в медучреждениях отведено 2680 коек.

- Дополнительно в течение недели открыта 541 койка, в том числе 96 - в клинической больнице №7 Симферополя, - сообщил на брифинге по предупреждению коронавируса министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Еще 220 коек развернуто в республиканском госпитале инвалидов войны.

Под ковидных больных в ялтинском регионе дополнительно отведено 25 коек, в Джанкойской районной больнице — 30, в городской больнице Армянска — 80, в Сакской районной — 40, в республиканской психиатрической больнице — 50 коек.

Напомним, ежедневно в Крыму госпитализируют по 100-120 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Служба «скорой помощи» принимает по 1800-2000 вызовов в сутки.

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