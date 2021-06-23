В Крыму каждый второй привитый от коронавируса старше 60 лет

Граждане пожилого возраста в Крыму самые сознательные Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму каждый второй привитый от коронавируса житель старше 60 лет. План по вакцинации в регионе выполнен на 31%.

- В регион поступило 319 тысячи 762 дозы вакцины, 85% использовано,- сообщил на брифинге по предупреждению коронавируса министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - 279 тысяч 309 человек получили первый компонент, из них 132 тысячи 43 человека старше 60 лет. Вторую аппликацию сделали 220 тысяч 176 человек, в том числе 106 тысяч 604 старше 60 лет.

По словам министра, крымчане по-прежнему забывают о дате второй инъекции препаратом «Спутник V», которую необходимо сделать через 21 день после первой аппликации.

Всего в регионе работают 120 прививочных кабинетов, 57 выездных бригад, 11 мобильных пунктов.

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