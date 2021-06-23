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Политика23 июня 2021 16:18

Это мирный проход через воды Украины: в Минобороны Великобритании объяснили инцидент в Черном море

Британцы отрицают, что Defender зашел в территориальные воды РФ
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фото: Royal Navy / Instagram

Фото: Royal Navy / Instagram

В министерстве обороны Великобритании прокомментировали инцидент, который произошел днем 23 июня в Черном море.

Напомним, что британский корабль Defender зашел в территориальные воды РФ и не отреагировал на предупреждение пограничников. Тогда российский военный самолет Су-24М сбросил четыре осколочно-фугасных авиабомбы. Только после этого корабль ушел в нейтральные воды.

- Предупредительных выстрелов по Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, - такое сообщение опубликовало Минобороны Великобритании в Twitter.

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