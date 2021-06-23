В Крыму после наводнения больше 650 предпринимателей подали заявки о возмещении утраченного имущества

Сейчас идет активный подсчет ущерба, который был нанесен инфраструктуре Фото: Александра Тимощенко

После наводнения в Крыму местные власти приняли 661 обращение о возмещении ущерба от предпринимателей Ялты и Керчи, которые сильно пострадали в результате потопа. По информации главы республики Сергея Аксенова, уже составлено 755 актов о повреждении имущества.

Для того, чтобы выплатить компенсации, сначала нужно определить сам ущерб и его размеры. По информации главы, сегодня работает 34 межведомственные группы.

- На сегодняшний день, на 9.00 23 июня, подано и составлено 755 актов повреждения имущества. Работа продолжается в этом направлении, скорее всего, мы эту работу закончим 28 июня. По состоянию на сегодняшний день 661 предприниматель, из них 57 в Ялте и 604 в Керчи, подали заявления (о возмещении) нанесенного ущерба. Идет расчет сумм и возможности компенсации, - отметил Аксенов.

Также идет активный подсчет ущерба, который был нанесен инфраструктуре. Все предложения о восстановлении инфраструктуры Аксенов пообещал предоставить в правительство России до начала новой недели.

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