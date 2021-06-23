Керчане пожаловались Николаю Старикову на несправедливые компенсации

Керчане назвали суммы в 10 и 100 тысяч рублей недостаточными для покрытия всего ущерба, нанесенного потопом.

Компенсации жителям Керчи, потерявшим имущество в результате подтопления, должны быть адекватны полученному ущербу, об этом в ходе сегодняшнего визита в Керчь заявил известный российский писатель, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия – За Правду» Николай Стариков.

В Керчь Стариков прибыл из Симферополя и привез пострадавшим очередную партию гуманитарной помощи. 18 июня – на следующий день после наводнения в Керчи – Крымское региональное отделение партии «Справедливая Россия – За Правду» обратилось к крымчанам с призывом собрать для пострадавших гуманитарную помощь: теплые вещи, комплекты постельного белья, предметы первой необходимости, бутилированную питьевую воду и нескоропортящиеся продукты питания. В течение недели было собрано 2,5 тонны гуманитарного груза.

Очередная партия гуманитарной помощи.

Побывав сегодня в Керчи, Николай Стариков вручил пострадавшим гуманитарную помощь и пообщался с ними на предмет компенсаций со стороны государства за утраченное имущество. Ранее власти Крыма заявляли о том, что пострадавшие получат из резервного фонда республики выплаты в размере 10 тысяч и 100 тысяч рублей. Сами керчане назвали эти суммы недостаточными для покрытия всего ущерба, нанесенного потопом.

– С нашей точки зрения вопрос компенсаций в отношении жителей Керчи должен быть решен так, чтобы это было справедливо. Если человек потерял всё имущество, он должен получить такую компенсацию, которая хоть в какой-то степени поможет это потерянное имущество компенсировать. Если в вашем доме невозможно после потопа жить, значит, Россия должна вам помочь. Как это было сделано тем, кто потерял жилье в Сибири. Вот такая наша позиция, – отметил, общаясь с керчанами Стариков.

Он также добавил, что партия «Справедливая Россия – За Правду» поднимет вопрос повышения суммы компенсаций жителям пострадавших от потопа территорий Крыма как на региональном, так и на федеральном уровне.

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