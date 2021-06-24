Погода в Крыму на 24 июня: штормовое предупреждение и тепло до +27

Вода в Черном море возле Ялты прогрелась до +22°, но пляжи закрыты из-за природной стихии. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 июня на Крымском полуострове синоптики прогнозируют местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с. Действует штормовое предупреждение

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Днем тепло до +26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 24…26°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, гроза, тепло +20…26°. Скорость западного ветра 2-5 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +19…22°.

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