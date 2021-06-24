Видео задержания украинского шпиона в Симферополе

Фото: скриншот из видео

Появилось видео задержания жителя Симферополя, который собирал данные о полетах российской военной авиации и передавал их спецслужбам Украины.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, гражданин РФ использовал специальное антенное и приемное оборудование. Задания ему давали спецслужбы Украины.

Все добываемые сведения он хотел использовать против безопасности Российской Федерации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены - статья 275 УК РФ. Ему грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

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