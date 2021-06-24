Крымским бизнесменам, которые потеряли товары во время потопа, не будут компенсировать убытки

Владельцы торговых точек спасали товар, как могли Фото: Архив "КП"

Ялтинским, керченским и другим предпринимателям, чей товар пострадал при наводнении, не будут выплачивать компенсации.

- Оценка утерянного товара вряд ли будет производиться, это сделать невозможно. Будет идти речь о компенсации за ремонт помещений, которые пострадали, и дальнейших мерах поддержки, связанных с нашими фондами микрофинансирования и кредитования, прямых мер поддержки, беспроцентных кредитов и так далее, - сказал глава РК Сергей Аксенов на заседании комиссии по ЧС в Крыму.

Также глава РК добавил, что в Ялте с 25 июня начнется оценка машин, которые были повреждены при наводнении в Ялте.

По словам Сергея Аксенова, подобных прецедентов по автотранспорту не было. Только после того, как будет определен размер ущерба и количество пострадавших, будут озвучены решения.

- Скорее всего, окончательно все решения по автотранспорту будут объявлены во вторник 29 июня на штабе в Ялте, – заключил глава РК.

Напомним, в некоторых регионах Крыма 17-18 июня выпало рекордное количество осадков. Очень сильные ливни прошли в Ялте и Керчи.

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