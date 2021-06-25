Симферопольский роддом №2 снова станет ковидным госпиталем

Фото: Архив "КП"

Симферопольский клинический родильный дом №2 снова готовится стать ковидным госпиталем. Об этом КП-Крым сообщил главврач роддома Илья Глазков.

По его словам, еще не было приказа, но министр здравоохранения уже сообщил о том, что документ есть.

- Я не видел приказа Министерства здравоохранения РК, но министр вчера сказал, что роддом закрывается. Я прекратил прием пациенток. Набрал министра и замминистра, попросил направить приказ на официальную почту, - уточнил Илья Глазков.

Напомним, Симферопольский клинический роддом №2 был перепрофелирован в инфекционный госпиталь в августе прошлого года, а в феврале текущего года он снова начал принимать рожениц.

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