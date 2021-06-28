Пострадавшие от наводнения в Крыму смогут подать заявки до 30 июня

Заявления принимаются до 24.00 30 июня Фото: Александра Тимощенко

До 30 июня граждане, которые пострадали во время чрезвычайной ситуации в Крыму, смогут подать заявления, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля, - отметил Аксенов.

Заметим, с 29 июня заканчивается прием заявок на выплату компенсаций в Ялте. Сейчас для этого работает специальный колл-центр для фиксации заявок от жителей, которые пострадали от наводнения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50