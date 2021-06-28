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Общество28 июня 2021 13:30

Пострадавшие от наводнения в Крыму смогут подать заявки до 30 июня

Это касается выплаты разовой материальной помощи
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Заявления принимаются до 24.00 30 июня

Заявления принимаются до 24.00 30 июня

Фото: Александра Тимощенко

До 30 июня граждане, которые пострадали во время чрезвычайной ситуации в Крыму, смогут подать заявления, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Это касается выплаты разовой материальной помощи, а также выплат по утрате имущества первой необходимости, утрате жилья или проведения капитального ремонта, компенсации материального ущерба в результате затопления автомобиля, - отметил Аксенов.

Заметим, с 29 июня заканчивается прием заявок на выплату компенсаций в Ялте. Сейчас для этого работает специальный колл-центр для фиксации заявок от жителей, которые пострадали от наводнения.

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