Пострадавших предпринимателей Керчи и Ялты на три месяца освободят от арендной платы

Предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате наводнения в Керчи и Ялте освободят от арендной платы за муниципальное и республиканское имущество. Об этом на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

-Мы договорились сегодня по городу Керчи и по Ялте, что, если предприниматели платили аренду за муниципальное или республиканское имущество, на три месяца освободить их от арендной платы. Что касается частного имущества, меры такой нет, но мы будем просить в качестве меры поддержки компенсировать арендную плату, но в сумме не больше тысячи рублей за один квадратный метр,- сказал Аксенов.

Решение об освобождении предпринимателей от арендной платы на этой неделе должны утвердить депутаты на сессии Керченского городского совета. Аналогичное решение, по словам Аксенова, будет принимать депутатский корпус Ялты.

Окончательно определиться с мерами поддержки для бизнеса и населения власти Крыма планируют после того, как будут собраны все заявления от пострадавших. Муниципалитеты Ялты и Керчи будут принимать их до конца дня 30 июня.

По предварительным данным, озвученным главой республики, ущерб, нанесенный стихией в Крыму составил около 12,5 млрд.рублей.

Сегодня Сергей Аксенов в рамках рабочей поездки посетил Керчь, пгт. Кировское и село Приозерное, где ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС.

В результате сильных ливней, обрушившихся на полуостров на прошлой неделе, сильно пострадали Керчь и Ялта. В муниципалитетах, а также в целом по Крыму, был объявлен режим ЧС. В городах оказались затопленными жилые кварталы, магазины и автомобили. Ликвидация последствий стихии продолжается.

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