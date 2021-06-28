Центральный рынок Керчи откроют 29 июня

Готовность Керчи войти в нормальный режим работы Сергей Аксенов оценил лично. Фото: пресс-служба главы РК

Центральный рынок Керчи с 29 июня возобновит свою работу. На всех 1,5 га торговой площади проведена санитарная обработка.

- Произведена санобработка центрального рынка, - сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Здесь было много вопросов, потому что более 2 тысяч предпринимателей работают на рынке и он обслуживает город. С завтрашнего дня рынок начинает работу.

К расчистке Керчи от мусора и ила подключились промышленные предприятия, такие как «Крымская железная дорога» и судостроительный завод «Залив». За сутки они собрали и вывезли 3,6 тысячи кубов мусора. Завтра им на подмогу прибудут активисты депутатского корпуса. До конца недели город-герой обещают привести в порядок.

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