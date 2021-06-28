После смерча в Кировском районе пострадало около 6 жилых домов

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После смерча в селе Изюмовка Кировского района пострадало около 6 жилых домов, сообщила глава районной администрации Елена Янчукова.

- В результате ливня в 16 июня в селе Изюмовка Первомайского поселения прошел сильный ветер в виде смерча, повредило шесть крыш в жилых домах и шесть подворий пострадало – это гаражи и хозпостройки, – отметила Янчукова.

По ее словам, граждане не пострадали, а электроснабжение уже восстановлено. Сейчас решается вопрос с выплатой компенсаций.

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