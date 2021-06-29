В Крыму ищут 57-летнего мужчину

Игорь Халитов. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Помогите найти человека! Пропал Халитов Игорь Михайлович, 57 лет (1963 года рождения), город Севастополь. 27 июня 2021 года ушел из дома в неизвестном направлении, - сообщают волонтеры.

Приметы Игоря Халитова: 170 сантиметров рост, нормального телосложения, карие глаза, короткие темные волосы. Пропавший был одет в серую рубашку, синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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