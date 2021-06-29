Наводить порядок в Керчи после потопа приехал бывший мэр Олег Осадчий

Сотрудники учреждений культуры со всего Крыма принимают участие в субботнике после наводнения в Керчи. Фото: пресс-служба Администрации Керчи/Вконтакте

Экс-мэр Керчи Олег Осадчий приехал убирать город от последствий стихии, которая обрушилась на восточную часть Крыма неделю назад. Осадчий привез с собой сотрудников всех пяти музеев, которые входят в состав возглавляемого им Историко-культурного мемориального музея-заповедника «Киммерия М.А.Волошина».

- В Керчь поехали все, кроме кассиров. Предполагается, что на один день, принять участие в субботнике, - сообщили «Комсомолке» в музее-заповеднике.

Осадчий руководит работами по уборке территории возле Медицинского колледжа по улице Самойленко. Это самый центр города, который буквально накрыла «большая вода». Десант из музейных работников чистит плитку от засохшей грязи, красит декоративные вазоны и высаживает цветы.

Новость о прибытии Осадчего быстро разлетелась по соцсетям. Бывший мэр получил уже сотни лайков от пользователей.

Всего, по информации пресс-службы Администрации Керчи, участие в субботнике приняли около 300 сотрудников учреждений культуры из разных городов Крыма.

Осадчий был мэром Керчи с 1998 по 2014 годы. В 2015-м против него возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий. В том же году его задержали и поместили в СИЗО Симферополя, однако позже перевели под домашний арест. Впоследствии Осадчего приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.

В марте 2020 года Олега Осадчего назначили директором «Историко-культурного мемориального музея-заповедника «Киммерия М. А. Волошина» в Феодосии.

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