В Ялте еще не расчистили от камней два района

Васильевку засыпало камнями Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ялте остаются засыпанными камнями два района – Васильевка и Хуторок, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- У нас остаются еще засыпанными щебнем два района – район Васильевки и кооператива «Хуторок». По кооперативу «Хуторок» прошу вас, Сергей Валерьевич, обсудить на совещании, потому что 57 участков засыпано селем, - сказала Павленко.

Глава РК Сергей Аксенов также отметил, что в ялтинском районе Васильевка самая сложная ситуация после потопа, поскольку там был нанесен самый большой объем ущерба из-за сошедшего селя.

- Там предстоит самый большой объем расчистки. На этой неделе мы в любом случае совещание рабочее проведем, и на следующей неделе я туда заеду, - сказал глава РК.

Напомним, в Ялте в ночь на 18 июня выпало три месячных нормы осадков. Из-за этого в городе многие дома ушли под воду, был введен режим ЧС.

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