Погода в Крыму на 30 июня: переменная облачность и тепло до +29

Крымское лето радует теплом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 июня на Крымском полуострове вполне комфортный день, не предвещающий природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Днем по городу-герою со скоростью 5-10 м/с разгуливает норд-вест. Столбик термометра дотянется до +29°.

На Южном берегу переменная облачность, ветер юго-западный до 3 м/с. Днем воздух прогреется до +27°.

Вода в Черном море прогрелась до +20…24°.

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