Власти Ялта наградят всех крымчан, которые помогали в ликвидации ЧС

Инициативу мэра курортного города поддержал и глава республик Сергей Аксенов Фото: Анна КИРИЕНКО

Во время заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в Республике Крым глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что все причастные к ликвидации ЧС, получат награды.

- Я обращаюсь ко всем жителям Большой Ялты с просьбой свои предложения по тем людям, которые действительно отличились, по нашим героям, причем, независимо от того, сотрудники МЧС, или военнослужащие, или волонтеры. Пожалуйста, присылайте нам на странички администрации, мне в соцсетях. Мы обязательно во вторник сделаем здесь благодарности, – отметила Павленко.

Инициативу мэра курортного города поддержал и глава республик Сергей Аксенов. Он назвал одного достойного награды помощника, которым оказался девятилетний житель Ялты.

- Молодого человека, который здесь расчищал, где дорога обвалилась, к награде представьте. Может, МЧС потом себе его заберут, – отметил Аксенов.