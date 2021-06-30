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Общество30 июня 2021 0:53

В Ялте оценили стоимость укрепления берегов рек после наводнения

Расчистка русел после паводка обойдется в 172 млн рублей
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Укрепление берегов в Ялте после наводнения оценили в 3,3 миллиарда рублей

Укрепление берегов в Ялте после наводнения оценили в 3,3 миллиарда рублей

Фото: Михаил ПАТЛИС

Укрепление берегов в Ялте после наводнения оценили в 3,3 миллиарда рублей. Как сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности Татьяна Горелова, расчистка русел после паводка обойдется в 172 миллиона рублей.

По данным сотрудников учреждения, в руслах рек уже были выявлены массовые разрушения, поэтому основные меры будут включать в себя изначально мероприятия по расчистке русел рек.

- Предварительный расчет объемов – 80 349 кубометров расчистки, и ориентировочная стоимость работ сейчас уже утверждена – 172,14 млн рублей, - отметил Горелова.

Кроме того, около 400 миллионов рублей направят на противооползневые сооружения. В кломпекс мероприятий войдет и защита от ливней и селей.