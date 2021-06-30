Симферопольский роддом №2 снова стал ковидным госпиталем

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Симферопольский родильный дом №2 снова закрыли под инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Соответствующий приказ, подписанный министром здравоохранения РК, вывешен на сайте медучреждения.

- Приказываю утвердить прилагаемую маршрутизацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом №2». Развернуть с 18.00 часов 28 июня на базе учреждения инфекционный госпиталь на 130 коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, - сообщается в документе.

Все пациентки роддома №2 были переведены в Симферопольский клинический роддом №1 и Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

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