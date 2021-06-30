За июнь поток въезжающих в Крым из Украины вырос в 1,5 раза

Заболеваемость в Украине все еще остается высокой Фото: Архив "КП"

На границе с Крымом Роспортребнадзор зафиксировал увеличение потока людей, которые стремятся въехать на территорию полуострова. Как сообщила руководитель крымского управления ведомства Наталья Пеньковская, за июнь количество приезжих увеличилось в 1,5 раза, а у 0,6% прибывших при выборочном тестировании подтверждается коронавирус.

- Увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию республики со стороны Украины. По сравнению с маем число лиц, въезжающих через автомобильные пункты пропуска в сутки, выросло почти в 1,5 раза, - отметила Пеньковская.

По словам Пеньковской, заболеваемость в Украине все еще остается высокой, поэтому во всех городах и районах Крыма фиксируется устойчивый рост распространения коронавируса.

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