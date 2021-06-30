В Ялте начинают снимать ограничения после наводнения

В четверг на заседании комиссии по ЧС будем рассматривать вопрос возможного открытия пляжей для купания Фото: Александра Тимощенко

В Ялте начали снимать ограничения, которые вводили из-за режима ЧС, сообщила пресс-служба горадминистрации.

На сегодняшний день в городе полностью восстановлено движение общественного транспорта, но некоторые участки дорог все еще остаются закрытыми.

- В четверг на заседании комиссии по ЧС будем рассматривать вопрос возможного открытия пляжей для купания. В целом, ситуация везде стабильная, продолжаем выкачивать воду из многоквартирных и частных домов, сушить подвалы, – добавила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Часть ограничений еще продолжит действовать, например, закрытыми остаются детские сады.

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