Для желающих сделать фото: Аграрии Крыма скоро начнут сбор лаванды

Уборка лаванды начнется ближе к середине июля

Относительно холодная весна и дождливый июнь не сильно отразились на сроках цветения этой эфиромасличной культуры. Это значит, что осталось не так много времени для фотосессий. Через 9-15 дней, в зависимости от погодных условий, начнется уборка лаванды. Из нее сделают гидролат и эфирное масло, превосходящее по своим качествам французские аналоги.

- Крымское лавандовое масло не уступает по качеству болгарскому и французскому. Оно пользуется даже большим спросом. Дело в том, что во Франции выращивается по большей части лавандин. Он даёт в несколько раз больше эфирного масла, но из-за большего содержания камфоры имеет более грубый запах. Поэтому при производстве косметики мы используем исключительно крымское лавандовое масло - рассказывает соучредитель Научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма, генеральный директор косметической компании «Крымская Роза» Иван Гладун.

Спрос на крымские масла в свою очередь помогает развиваться эфиромасличной отрасли. По данным Министерства сельского хозяйства РК, в прошлом году аграрии заложили более 100 га многолетних эфиромасличных культур. В этом году заложат ещё 127 га молодых насаждений.

В производстве косметики местные бренды используют только крымское масло лаванды

Сейчас общая площадь лаванды узколистной и розы эфиромасличной составляет более 1113 га, из них около 790 га находятся в стадии плодоношения.

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