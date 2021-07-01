В Крыму пропал без вести Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил новую ориентировку.

- Помогите найти человека! Пропал Зеленский Владимир Владимирович, 31 год (1989 года рождения), город Симферополь – поселок городского типа Кировское, Республика Крым, - сообщают волонтеры, отмечая, что с марта 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Владимира Зеленского: 172 сантиметров рост, худощавый, голубые глаза и темно-русые волосы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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