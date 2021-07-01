В Джанкое на ребенка упали футбольные ворота: мальчик умер на месте

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В Джанкое на ребенка упали футбольные ворота, он погиб на месте. Как сообщили в пресс-службе Главного следуправления по Крыму и Севастополю, ЧП произошло на улице Нестерова. 11-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте трагедии.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку (ч.2 ст. 109 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, провели обыски и изъяли необходимую документацию в администрации Джанкоя и в офисе фирмы-подрядчика, которая оборудовала спортивную площадку.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

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