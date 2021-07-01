В Севастополе мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа на автомобиль

В Севастополе мужчина спрыгнул из окна на припаркованный автомобиль. Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым/Вконтакте

В Севастополе мужчина спрыгнул с третьего этажа дома по улице Молодых Строителей. Он упал на крышу припаркованного под окнами автомобиля и при этом попытался убежать. Однако, по словам очевидцев, был задержан полицией. Видео прыжка появилось в социальных сетях.

- Мужик прыгнул с третьего этажа на машину, помял всю крышу, встал и побежал обратно. Его забрали в психушку, дальше неизвестно, вызвали полицию, - рассказал автор видео.

Официальной информации о происшествии от МВД Севастополя не поступало.

В соцсетях выпрыгнувшего из окна мужчину уже назвали Бэтмэном или человеком-пауком. При этом пользователи теряются в догадках, что именно подтолкнуло севастопольца к прыжку. Одни считают это классикой анекдотов про вернувшегося из командировки мужа, другие шутят, что мужчина спешил на прививку от коронавируса.

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