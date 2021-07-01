Спрос на туры в Крым упал в 10 раз после наводнения

На полуострове Крым объявлен режим ЧС. Фото: Александра Тимощенко

Спрос на отдых в Крыму заметно упал после прошедших 17-18 июня ливней в регионе, сообщил директор по маркетингу сервиса для поиска туров по всем туроператорам Level.Travel Евгений Гинзбург.

По его словам, интерес туристов к Крымскому полуострову снизился в 11 раз после того, как природная стихия потрепала регион.

- Что касается последних событий в Крыму. Мы видим, что после 14 июня, после первых новостей в соцсетях о погодной ситуации на полуострове, у нас резко произошло падение. С 17 июня за три дня спрос на Крым упал в 11 раз, – рассказал Гинзбург.

Он добавил, что после масштабного затопления в Ялте, спрос на отдых в регионе начал расти, но новые неблагоприятные прогнозы вновь отпугнули туристов. Спустя неделю ситуация нормализировалась, продажи начали возвращаться на прежний уровень.

- Новая волна падений началась 23 июня после новостей о погодной ситуации в Ялте. С тех пор спрос на туры в Крым снизился где-то в 10 раз и на этом уровне до сих пор пока остается, – пояснил Гинзбург.

Ситуация усугубляется тем, что сейчас действует запрет на купание в море города. Специалисты Роспотребнадзора проводят анализы воды. Если результаты окажутся положительными, прибрежную зону начнут постепенно открывать.

Ранее сообщалось, что крымчане не хотят отдыхать бок о бок с непривитыми туристами. Свое мнение выразили 355 человек.

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