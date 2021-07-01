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Общество1 июля 2021 17:16

Из-за коронавируса в Крыму ограничили работу МФЦ

Теперь в центрах смогут принимать только по талонам
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Ограничения будут действовать только в районных отделах

Ограничения будут действовать только в районных отделах

Фото: Архив "КП"

Из-за роста заболеваемости в Крыму на два летних месяца ограничат работу почти во всех МФЦ. Все соответствующие изменения можно посмотреть в Указе главы республики о введении режима повышенной готовности.

ФОто: МФЦ РК

ФОто: МФЦ РК

Ограничения будут действовать только в районных отделах, а все крупные центры «Мои документы» будут работать в штатном режиме, посетителей смогут принимать по талонам, которые они получат на соответствующих интернет-ресурсах. При этом запись на прием будет вестись в ограниченном режиме.

Получить свои документы можно по следующим адресам:

Получить свои документы можно по следующим адресам:

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