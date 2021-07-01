Из-за коронавируса в Крыму ограничили работу МФЦ

Ограничения будут действовать только в районных отделах Фото: Архив "КП"

Из-за роста заболеваемости в Крыму на два летних месяца ограничат работу почти во всех МФЦ. Все соответствующие изменения можно посмотреть в Указе главы республики о введении режима повышенной готовности.

ФОто: МФЦ РК

Ограничения будут действовать только в районных отделах, а все крупные центры «Мои документы» будут работать в штатном режиме, посетителей смогут принимать по талонам, которые они получат на соответствующих интернет-ресурсах. При этом запись на прием будет вестись в ограниченном режиме.

Получить свои документы можно по следующим адресам:

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50