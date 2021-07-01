Где в Симферополе и Севастополе 2 июля отключат свет

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
2 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество. Перебои произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Сельский, 33, 35
Каменский массив – садовые товарищества: «Таврида», «Фотон», «Садко»,
«Источник», «Связист», «Сигнал»
ул. Камышбурунская 3-39 (нечет)
ул. Солдатская 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет)
пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Качинское шоссе Орловка 27-29
с 8.30 до 13.00
ул. Корсунская 37,39;
ул. Пожарова 26-Б,28-А,28
ул. Чернореченская 115
с 8.00 до 15.00
ул. Фиолентовское шоссе 1-А,1-Б
с 8.00 до 17.00
ул. Железнякова 1-А,1-Б,1-21(нечет),4-12(чет),16-24(чет),17-А;
ул. Корсунская 23;
ул. Крестьянская 2-А,2,3-5(нечет);
ул. Народная 4-10(чет),1-7(нечет);
ул. П.Мирного 16-30(чет),15-25(нечет);
ул. Трудовая 2-20(чет),24-26(чет),5-9(нечет),11-17(нечет)
село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43
село Фронтовое: Юбилейная 1-5; 2
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