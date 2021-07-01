Где в Симферополе и Севастополе 2 июля отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет электричество. Перебои произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Сельский, 33, 35

Каменский массив – садовые товарищества: «Таврида», «Фотон», «Садко»,

«Источник», «Связист», «Сигнал»

ул. Камышбурунская 3-39 (нечет)

ул. Солдатская 22-40 (чет), 25-45/16 (нечет)

пер. Розовый 2-18 (чет), 3-13 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Качинское шоссе Орловка 27-29

с 8.30 до 13.00

ул. Корсунская 37,39;

ул. Пожарова 26-Б,28-А,28

ул. Чернореченская 115

с 8.00 до 15.00

ул. Фиолентовское шоссе 1-А,1-Б

с 8.00 до 17.00

ул. Железнякова 1-А,1-Б,1-21(нечет),4-12(чет),16-24(чет),17-А;

ул. Корсунская 23;

ул. Крестьянская 2-А,2,3-5(нечет);

ул. Народная 4-10(чет),1-7(нечет);

ул. П.Мирного 16-30(чет),15-25(нечет);

ул. Трудовая 2-20(чет),24-26(чет),5-9(нечет),11-17(нечет)

село Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43

село Фронтовое: Юбилейная 1-5; 2

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