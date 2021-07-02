ФСБ задержали украинскую пенсионерку, которая пыталась обойти пункт пропуска «Джанкой»

Через несколько часов после отказа женщина решила схитрить и обойти «Джанкой». Фото: Архив "КП"

На границе с Украиной крымские пограничники задержали пожилую украинку, которая пыталась в обход пункта пропуска «Джанкой» попасть на территорию полуострова, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.

Когда женщина приехала к пункту пропуска, сотрудники Роспотребнадзора отказали ей во въезде на территорию России. Но женщину это не остановило, поэтому через несколько часов она решила схитрить и обойти «Джанкой».

- В результате грамотно спланированных мероприятий нарушительница была задержана пограничным нарядом, - отметили в пресс-службе.

Заметим, с начала года сотрудники Погрануправления задержали двоих нарушителей государственной границы, 65 нарушителей режима государственной границы и больше 540 нарушителей пограничного режима.

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