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Общество2 июля 2021 11:20

ФСБ задержали украинскую пенсионерку, которая пыталась обойти пункт пропуска «Джанкой»

Сотрудники Роспотребнадзора не пустили ее на территорию России
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Через несколько часов после отказа женщина решила схитрить и обойти «Джанкой».

Через несколько часов после отказа женщина решила схитрить и обойти «Джанкой».

Фото: Архив "КП"

На границе с Украиной крымские пограничники задержали пожилую украинку, которая пыталась в обход пункта пропуска «Джанкой» попасть на территорию полуострова, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.

Когда женщина приехала к пункту пропуска, сотрудники Роспотребнадзора отказали ей во въезде на территорию России. Но женщину это не остановило, поэтому через несколько часов она решила схитрить и обойти «Джанкой».

- В результате грамотно спланированных мероприятий нарушительница была задержана пограничным нарядом, - отметили в пресс-службе.

Заметим, с начала года сотрудники Погрануправления задержали двоих нарушителей государственной границы, 65 нарушителей режима государственной границы и больше 540 нарушителей пограничного режима.

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