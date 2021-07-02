Крупнейшую в Крыму сеть автозаправок могут закрыть

Компании придется нелегко, даже если сейчас весь долг будет погашен. Фото: Сеть АЗС ТЭС | Весь Крым и Севастополь / Вконтакте.

Группа компаний ТЭС, куда входит одноименная сеть АЗС в Крыму, обратилась к президенту России Владимиру Путину за защитой от рейдерского захвата. Дело в том, что арбитражный суд Московского округа отказал в кассационной жалобе ТЭС на определение арбитражного суда Москвы. Суд поддержал решение хозяйственного суда Киева о долге ТЭС в 1 миллиард рублей, пишет ForPost.

По словам руководителя корпорации Сергея Бейма, группа мошенников терроризирует его уже шесть лет, в действительности же весь долг погасила дочь Бейма, которая является одной из учредителей компании.

Руководитель сети АЗС уточнил, что речь идет об организации Integrity Logistic Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это офшорное предприятие взяло на себя кредитные обязательства украинского банка, когда тот прекратил работу на территории Крыма в 2014 году.

В любом случае, если долг сейчас будет погашен, следующие три года компания будет работать себе в убыток, поэтому не сможет платить налог на прибыль.

Настоящее положение компании пока никак не отражается на крымских автомобилистах. Но если ТЭС все-таки проиграет суд, то не исключено, что это скажется и на потребителях.

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