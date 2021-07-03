В Ялте произошла массовая драка: пять человек в тяжелом состоянии

Драка произошла около одной из ялтинских гостиниц
Фото: Архив "КП"
Около одной из ялтинских гостиниц 30 июня произошла массовая драка. Мужчины поконфликтовали и не смогли договориться, в ход пошли кулаки. Вовлеченными в драку оказались 12 человек, сообщает источник КП-Крым.
В результате пять человек отправили в Ялтинскую городскую больницу №1, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Интересно, что большинство из участников драки безработные. Пострадали не только мужчины, но и женщина: у нее резаная рана шеи.
Остальные дебоширы были доставлены в ялтинское отделение полиции. Сейчас по факту драки проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.
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