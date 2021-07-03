На Украине назвали стоимость «уничтожителя» Крымского моста

Фото: Архив "КП"

Украина потратила 40 миллионов долларов на разработку берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун», который ранее неофициально прозвали «уничтожителем» Крымского моста.

Гендиректор киевского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал в интервью военному обозревателю Defence Express, что в эту большую сумму вошла и разработка средств связи, а также боеприпасов и колесного тягача для комплекса. Примерно столько же, по словам эксперта, будет стоить разработка вышеназванного зенитного ракетного комплекса.

Украинцы планируют использовать крылатую ракету Р-360, которая способна доставить боевые снаряды весом до 150 кг на расстояние до 280 километров. В одном залпе – 24 ракеты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50