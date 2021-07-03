В Крымских храмах проведут молебны о защите от стихийных бедствий

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В крымских храмах пройдет молебен об избавлении от водных стихийных бедствий, сообщила Симферопольская и Крымская епархия. Ранее синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Крыму 4 июня. В МЧС предупредили, что возможен подъем уровня рек и подтопления в центральной части полуострова.

- Правящий архиерей митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь распорядился, чтобы в каждом храме и монастыре епархии 4 июля, после совершения Божественной литургии, был отслужен особый молебен, - рассказали в пресс-службе.

Подобные богослужения, добавили в епархии, издавна проводились для предотвращения стихийных бедствий.

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