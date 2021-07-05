Погода в Крыму на 5 июля: дождь и тепло до +27

Без зонтика на улицу лучше не выходить. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики также прогнозируют очередную серию ливней в комплекте с градом и шквалистым ветром.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный ливень, гроза, град, скорость северо-западного ветра достигнет 13 м/с. Температура воздуха днем 23…25°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер западный до 13 м/с. Днем тепло до +26°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дождь и северо-западный ветер до 10 м/с. Воздух прогреется до +25°.

Вода в Черном море +22°… +24°

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