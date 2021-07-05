Девушке в Симферополе выстрелили в глаз из пневматического пистолета

Из-за неосторожного обращения с оружием, парень может сесть в тюрьму на семь лет. Фото: Архив "КП"

В Симферополе 17-летняя девушка выглянула из окна с 5-го этажа и поймала пулю в глаз, сообщили в МВД по Крыму, пишет КИА.

Ночью пострадавшая, находясь в общежитии в пгт Аграрное, услышала странные хлопки и решила посмотреть, что происходит на улице. Выглянув в окно, она почувствовала, что в глаз ей попал небольшой предмет.

Выяснилось, что несколько нетрезвых парней решили развлечь себя в темное время суток и начали стрелять из пневматического пистолета. Один из ребят выбрал для себя цель, но попал не в нее, а в девушку, которая не вовремя выглянула из окна. Инцидент произошел около 3 часов ночи.

Нарушителю грозит тюрьма сроком до семи лет. Потерпевшая сейчас находится в больнице.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50