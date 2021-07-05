В Крыму уровень воды в двух реках превысил исторический максимум

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение

После сильных дождей и ливней уровень воды в крымских реках Бельбек и Коккозка превысил показатели исторического максимума. Как сообщили в пресс-службе Минприроды России, на 53 и 100 метров.

- Повышение уровня воды (на 21-126 см за сутки) из-за дождей наблюдалось на реках Крыма. Резкий рост уровня воды (на 294 см) отмечался на реке Бельбек у села Фруктовое, вода вышла на пойму. Уровень воды на реке Коккозка у села Ароматное, реки Бельбек у села Куйбышево превысил исторический максимум на 100 и 53 см соответственно, – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела. Синоптики обещают сильные ливни (более 30-50 мм), грозы, местами крупный град, шквал до 20-25 м/с

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