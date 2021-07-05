За пострадавшие машины, стоимостью менее 300 тысяч рублей, выплатят компенсации

В Керчи в результате потопа пострадало больше всего машин. Фото: архив КП Фото: другой источник.

Собственники автомобилей, которые пострадали в результате наводнений в Керчи и Ялте, смогут рассчитывать на денежную компенсацию за счет внебюджетных средств. В первую очередь выплаты получат те, у кого стоимость машины не превышает 300 тысяч рублей. Об этом на заседании оперативного штаба по ЧС сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- За счет государственного бюджета это сделать вряд ли получится, и в стране таких прецедентов нет. Я провел переговоры, есть возможность провести это через благотворительный фонд. Мы договорились, что компенсация в первую очередь коснется тех, у кого стоимость автомобиля до 300 тысяч рублей,- сказал Сергей Аксенов.

По словам Главы Крыма, в Керчи от потопа пострадало более 700 автомобилей, в Ялте- чуть более 100. Решения по выплатам компенсаций автовладельцам должны быть приняты на этой неделе.

Ранее из регионального бюджета власти выделили Керчи и Ялте 160 млн. рублей на выплату компенсаций пострадавшим, чьи дома и квартиры оказались затопленными. Также сообщалось о поисках механизма для выплат компенсаций владельцам «утонувших» авто.

Сильнейшие ливни, которые обрушились на Крым в середине июня, привели к наводнениям в Керчи и Ялте. Затопленными оказались жилые дома, магазины и автомобили.

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