Компенсация ущерба от потопа крымчанам превысила 230 миллионов рублей

Заявления на компенсацию ущерба принимают в департаментах соцзащиты Фото: Михаил ПАТЛИС

Прогнозная сумма средств на компенсацию ущерба гражданам от ЧС природного характера в Крыму составляет 234 миллиона 120 тысяч рублей. Об этом на штабе по ликвидации последствий ЧС сообщила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская.

- Выплачено 140 миллионов 800 тысяч рублей, - уточнила она. - Это без Бахчисарайского района.

Заявления на компенсацию подали 1680 граждан на 2500 членов семьи. Всего по первичным актам причиненного ущерба материальную помощь должны получить 3202 человека. Отказано 279 гражданам, которые не были зарегистрированы по фактическому месту проживания в зоне ЧС.

- Типовой иск у нас отработан, у всех департаментов соцзащиты есть исковое заявление для граждан, которым нужно через суд подтверждать место проживания, - уточнила Романовская. - В департаменте поясняем, что необходимо сделать — оплата коммунальных услуг или показания соседей являются основанием.

Выплата компенсации производится за утраченное имущество первой необходимости на каждого члена семьи из расчета 50 тысяч рублей при частичном повреждении и 100 тысяч при полном. По 10 тысяч рублей выплачиваются гражданам как подъемные деньги.

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