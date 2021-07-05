На компенсации предпринимателям Керчи после потопа нужно около 70 миллионов рублей

После наводнения керченским предпринимателям пришлось выбросить дорогостоящий товар Фото: архив КП

Убытки, которые предприниматели понесли в результате наводнения в Керчи, оцениваются в 60-70 млн. рублей. Об этом на заседании комиссии по ликвидации ЧС сообщила глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, окончательная сумма ущерба станет известна к концу этой недели. Тогда же власти определяться, как именно компенсировать убытки.

- Решение уже принято: на три месяца освобождение от арендной платы. Но учитывая, что люди потеряли товар, а подсчитать мы его не можем, выплатами государственными мы вряд ли сможем обойтись. Давайте искать варианты, как компенсировать. Давайте на больший период освобождение от платы за коммунальное имущество. Как компенсировать городу - этот вопрос мы решим. Там предварительная сумма звучит 60-70 миллионов,- сказал Аксенов.

Сегодня же депутаты керченского горсовета утвердили решение освободить пострадавших предпринимателей от арендной платы за пользование муниципальным имуществом сроком на три месяца. Решение касается тех представителей малого бизнеса, чьи торговые точки попали в зону подтопления. Для этого предпринимателям необходимо до 15 июля подать письменное заявление в адрес арендодателя и копию акта обследования пострадавшего имущества.

В результате стихии, которая обрушилась на Керчь 17 июня, большая часть города оказалась затопленной. Пострадали не только жилые дома, но и магазины. Почти две недели не работал Центральный рынок. Предпринимателям пришлось выбросить большой объем испорченного товара.

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