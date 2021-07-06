Погода в Крыму на 6 июля: осадки и тепло до +28

Отдыхающие купаются при любой погоде. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 июля на Крымском полуострове синоптики обещают мокрый и ветренный день.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем до +28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Днем дует северо-западный ветер до 17 м/с. Столбик термометра покажет +26…28°.

Ялта, если верить gismeteo.ru, снова во власти дождя. Сила западного ветра 5…16 м/с . Тепло в пределах 21…23°.

Евпатория также не может похвалиться ясным небом, опять осадки и переменная облачность. Западный ветер разгуливает со скоростью 5…8 м/с . Столбик термометра покажет 21…23°.

Керчь во власти дождя и грозы, воздух прогреется до +20…24°, переменчивый ветер разгонится до 6…11 м/с.

Вода в Черном море прогрелась до +21…24°.

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