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Происшествия6 июля 2021 11:36

Ялтинский водовод из-за сошедшего селя провис в воздухе

Противоаварийные работы тормозит новое русло реки
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Горная река проложила себе новый путь через дома жителей "Хуторка"

Горная река проложила себе новый путь через дома жителей "Хуторка"

Фото: Михаил ПАТЛИС

Ялтинский водовод провис в воздухе в результате сошедшего селя в районе кооператива «Хуторок». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- В трех местах русло реки изменило местоположение, происходит подмыв грунта и водовод на Большую Ялту фактически провисает в воздухе, - подчеркнула она.

Начать противоаварийные работы невозможно до заключения Госкомводхоза по обустройству нового русла реки Бал-Алма, которая сейчас протекает по улице.

Напомним, поток воды сбил с ног жительницу «Хуторка» Ирину Гилляровскую. 60-летняя женщина до сих пор числится пропавшей без вести.

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