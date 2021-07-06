Ялтинский водовод из-за сошедшего селя провис в воздухе

Горная река проложила себе новый путь через дома жителей "Хуторка" Фото: Михаил ПАТЛИС

Ялтинский водовод провис в воздухе в результате сошедшего селя в районе кооператива «Хуторок». Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- В трех местах русло реки изменило местоположение, происходит подмыв грунта и водовод на Большую Ялту фактически провисает в воздухе, - подчеркнула она.

Начать противоаварийные работы невозможно до заключения Госкомводхоза по обустройству нового русла реки Бал-Алма, которая сейчас протекает по улице.

Напомним, поток воды сбил с ног жительницу «Хуторка» Ирину Гилляровскую. 60-летняя женщина до сих пор числится пропавшей без вести.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50