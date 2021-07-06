Алушта уходит от ночных графиков подачи воды

Курортный город долго жил в условиях вододефицита. Фото: Анна КИРИЕНКО

Сильнейшие ливни, которые обрушились на Крым в последние три недели, позволили Алуште уйти с графиков подачи воды в дневное время. Дожди наполнили питающие город Изобильненское и Кутузовское водохранилища, а также водопад Джур-Джур. Поэтому сейчас вода потребителям Алушты подается без перерыва с 6 до 23 часов, сообщили КП-Крым в администрации Алушты.

- По данным алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма», объем Изобильненского водохранилища составил 5 млн. 781 тыс. куб., полноводен и водопад Джур-Джур. Сейчас мы берем на город 15-18 тыс. куб. м. и 14 тыс. куб. м. дает Джур-Джур. Наполнилось и Кутузовское водохранилище. Сейчас в нем больше 1 млн. куб. воды. Поэтому всем потребителям мы будем также давать воду для полива без графика. В дальнейшем мы рассчитываем уйти и от ночного графика водоснабжения, - сообщили в администрации Алушты.

Перед сезоном дождей ситуация с водоснабжением в городе, как и в целом по Крыму, оставалась достаточно сложной. Вода в жилые дома подавалась пять часов в сутки.

Осенью пошлого года Правительство России разработала план по обеспечению Крыма водой. Проекты оценили в 48 млрд. рублей. Среди мероприятий по водоснабжению полуострова, которые начали воплощать в жизнь - ремонт разводящих сетей, бурение скважин и строительство опреснительных установок.

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