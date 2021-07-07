Несколько улиц Симферополя 7 июля остались без воды

Воды не будет по указанным адресам весь день. Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах Симферополя сегодня, 7 июля, не будет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

На улицах Павленко/Александра Невского с 00.00 проводятся ремонтные работы. В связи с этим воды временно не будет по адресам: бульвар Ленина, улица Павленко, улица Александра Невского, улица Карла Маркса, а также на прилегающих улицах и переулках. Водоснабжение возобновится в 00.00.

Кроме того, работы ведутся с 00.00 и на улицах Чехова/Караимская. Поэтому сегодня также не будет воды по адресам: микрорайон «Старый город» (улица Братская, улица Инге, улица Жидкова, улица Полигонная, улица Крылова, улица Чехова, улица Малофонтанная, переулок Петровский, улица 8 марта, улица Краснознаменная, улица Караимская, улица Генерала Захарова, улица Ангарская, улица Старозенитная, улица Футболистов и на других. Водоснабжение ограничат и по проспекту Кирова, улице Самокиша, улице Козлова, улице Севастопольская, а также на прилегающих улицах и переулках. Воды не будет до 00.00.

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