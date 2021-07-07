В Крыму от коронавируса умер ребенок и его мама

К сожалению, медики не смогли спасти жизнь ребенка. Фото: Архив "КП"

В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе, а на следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.

Как пишет ForPost, девушка не была вакцинирована от ковида. Об этом изданию сообщил муж и отец покойных, журналист Дмитрий Бугай. Инфицирование произошло во время беременности, а признаки болезни появились 9 июня. Медики регулярно выезжали к ним на дом, но ни разу не предложили сделать тест на ковид. То, что Лиза заражена коронавирусом, стало известно только 15 июня, когда вся семья сдала анализы. Однако врач, осмотрев девушку, поставил диагноз «ларинготрахеит», охарактеризовав смертельную одышку термином «бронхоспазм».

Больной отказали в госпитализации и посоветовали купить аппарат для ингаляций и спрей для лечения горла. Ей не сделали рентген – вредно при беременности, однако она принимала антибиотики, которые противопоказаны при вынашивании плода – уколы ей назначали и ставили медики скорой помощи.

Рентген сделали только 16 июня, результат – 80% поражения легких. Последние десять дней своей жизни девушка провела в ковидном госпитале на базе республиканской больницы имени Семашко на улице Киевской. Ее подключили к аппарату ИВЛ. Вечером 25 июня Елизавете стало плохо с сердцем. Провели экстренное кесарево сечение в перинатальном центре Симферополя. Ребенок весом 480 граммов не смог самостоятельно дышать и умер 27 июня.

Вчера погибших похоронили. Муж и отец умерших обратился в местное Министерство здравоохранения и потребовал провести расследование оказания медпомощи, которую получила его жена в Красногвардейской ЦРБ. Также он готовит обращения в региональные прокуратуру и Следственный комитет.

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