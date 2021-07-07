Эксперт объяснила, почему на самом деле в Крыму так много туристов

Отдых большинства россиян в Крыму краткосрочный. Фото: Архив "КП"

Высокие цифры туристического потока в Крыму объясняются небольшой продолжительностью отпуска россиян. Такое мнение КП-Крым высказала представитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. По ее словам, отдых многих туристов на полуострове краткосрочный и в основном не превышает одной недели.

- Многие туристы сейчас выбирают краткосрочный отдых, недельный. Поэтому их и больше. Раньше семьями приезжали на три недели, на месяц. Так было и в украинские времена. Сейчас много отдыхающих из структур, где отпуска разорваны. Например, неделя или две летом, еще неделя зимой, - отмечает Стамбульникова.

Крымские власти этим летом начали фиксировать рекордный турпоток. По информации главы республики Сергея Аксенова, только за первое полугодие количество туристов, посетивших Крым, выросло почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом доковидного 2019 года. Полуостров посетили 3 миллиона 289 тысяч человек. При этом больше миллиона - только в июне.

60% отдыхающих приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - на самолетах и 8% - по железной дороге.

Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%.

После потопа в Керчи и Ялте произошло перераспределение турпотока в сторону западного побережья Крыма.

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