Границы Крыма укрепляют сверхзащищенными танками Т-72Б3М

Боевые машины могут сбивать вертолеты противника с десантом. Фото: минобороны РФ / ВКонтакте

Новейшие танки Т-72Б3М начали поступать на вооружение 126-й бригады береговой обороны (оБрБО), которая находится в Крыму, сообщили «Известия» со ссылкой на источники Минобороны.

Сейчас Т-72Б3М – один из самых современных российских танков, который поражает надводными и воздушными целями. У танковых подразделений береговых войск должна быть техника, позволяющая не только вести общевойсковой бой, но и отразить высадку морского десанта.

Десантные катера и даже небольшие корабли противника Т-72Б3М может легко уничтожать благодаря автоматизированной системе управления. Также в арсенале у него есть управляемые ракеты, поэтому эти боевые машины могут сбивать вертолеты противника с десантом. Танк способен выдерживать огонь артиллерии и противотанковых ракет благодаря своей броне.

Учитывая напряженную ситуацию на юго-западном направлении Крыма, группировку в регионе нужно оснащать самым современным вооружением.

- В последние годы именно здесь страны НАТО активно создают напряжение как в политическом, так и в военном плане, – цитирует СМИ экс-замглавы МИД Сергей Орджоникидзе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50